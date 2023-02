‘Menina Baiana Remix’ é lançado nessa quinta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Parceria da cantora e compositora Tine Taga, banda Dons Maria e DJ Fubá, o single “Menina Baiana Remix”, já se encontra disponível nas plataformas digitais de música. O lançamento acontece nesta quinta-feira (16), o single é uma aposta para o carnaval, mesclando os ritmos do Axé, Drum&Bass e Bossa Nova.

Menina Baiana foi originalmente lançada em 2021 e é o primeiro single da Dons Maria para o seu álbum de estreia, “Tuas Cores”. Com a parceria do DJ e produtor musical João Paulo Oliani (Fubá), o lançamento da mixagem traz uma versão tropical, dançante e abrasileirada, que promete ser um hit para esse carnaval.

Para ouvir Menina Baiana Remix e outros conteúdos da Dons Maria, acesse: https://linktr.ee/dons_maria

“O carnaval faz parte da minha história de vida, desde criança me vejo envolvida com esta festa e estou muito feliz com o lançamento deste trabalho, que vai deixar o carnaval de 2023 ainda mais especial, principalmente porque ele marca a retomada das festividades pós pandemia. A versão criada por Fubá é um presente incrível e tenho certeza que vai fazer todo mundo dançar e curtir,”comenta Tine.

O lançamento é mais uma parceria entre os selos Carvalho Cultural e Camará Records, com distribuição da Ditto Music. O single ganhou uma identidade especial criada pelo designer Paulo Tothy.

Dons Maria também faz show neste domingo (19), às 14h, no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace), integrando a programação oficial do Carnaval de Poços de Caldas. Contará com a participação especial de Augusta Clementino, Ademir da Silva e Kim Franco.

O show será composto por clássicos carnavalescos, além de axés e outros ritmos, se propondo a divulgar a pluralidade cultural de umas das mais importantes manifestações culturais do país, o carnaval. E ainda propõe a valorização dos ideais de respeito à diversidade e combate à homofobia e violência contra a mulher e outras minorias, já que a cantora Tine Taga é hoje a única cantora travesti da cidade e é exemplo para que as pessoas sigam seus sonhos.

CONHEÇA

Dons Maria é um trio mineiro formado por Tine Taga, Gui Reche e João Vitor Junqueira e é acompanhado dos músicos da banda base Breno Oliani, Danilo Abreu e Gui Guerriero. Tem movimentado a cena da música independente do Sul de Minas, com diversos shows realizados e a recente comemoração de um ano do lançamento do álbum “Tuas Cores”.

A sonoridade de Dons Maria se destaca pelo diálogo com a cultura musical brasileira, notadamente por ter como referência a obra de artistas mineiros, além da alta performance dos arranjos e qualidade da equipe envolvida, que cria ainda canções autorais pautadas em letras que trazem reflexões sobre questões de gênero, a diversidade, a mulher, a política, o amor e a arte.

Nas redes sociais: @dons_maria

SERVIÇO

‘Menina Baiana Remix’

Plataformas digitais: https://ditto.fm/menina-baiana-remix

Youtube: https://youtu.be/Qkx_GlsuBkI

‘Dons Maria no Carnaval de Poços’

Data: domingo, 19 de fevereiro

Horário: 14h

Local: Parque José Affonso Junqueira, Centro

Beatriz Aquino