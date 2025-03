Menor de 13 anos é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Um menor de 13 anos foi apreendido em Poços de Caldas no dia 18 de março de 2025, por volta das 17h, durante uma operação policial no Bairro São José, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. O adolescente foi abordado após tentar se esquivar da polícia ao perceber a presença da viatura. Ele começou a caminhar rapidamente e arremessou uma pochete de cor escura para o interior de um alpendre de uma residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram em seu bolso R$ 245 em cédulas diversas e um celular Motorola. Em seguida, ao localizarem a pochete descartada, a equipe apreendeu 67 microtubos tipo Eppendorf e 62 pacotes de substância análoga à cocaína, além de 2 buchas de maconha, 1 balança de precisão e 75 pedras de crack.

O menor foi apreendido por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o material ilícito foi apresentado para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

