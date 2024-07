Menor de idade é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Nesta quarta-feira, 17, por volta das 20h, uma operação policial resultou na apreensão de um menor de 17 anos por tráfico de drogas na rua Fernão Dias, bairro Bem Bastos, em Poços de Caldas.

Durante a operação, a Polícia Militar avistou o adolescente, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, levantando suspeitas. Após uma abordagem e busca pessoal, foram encontradas duas pedras de substância semelhante a crack e a quantia de R$ 80,00 em notas diversas.

Buscas adicionais nas imediações resultaram na localização de mais cinco pedras da mesma substância. O menor admitiu ser o proprietário das drogas e que estava vendendo-as no local.

O adolescente foi apreendido, encaminhado para atendimento médico e posteriormente levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

