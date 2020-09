Menor é apreendido após ameaçar a avó com uma arma em Poços de Caldas

O adolescente chegou a trancar a avó em um dos cômodos da casa

Alice Dionisio | 12h

Um jovem foi apreendido após ameaçar a avó com uma arma para conseguir dinheiro, ontem (15) à tarde, no bairro Dom Bosco.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente havia pedido uma quantia para a idosa e após ela se negar, ele voltou com uma arma e a ameaçou de morte. O menor trancou a avó em casa e correu para os fundos do imóvel, local em que ele mora.

Com a chegada dos militares o jovem tentou fugir pela janela, mas foi contido. Ele afirmou que a arma se trata de uma réplica de revólver calibre 357. O adolescente foi encaminhado para a delegacia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.