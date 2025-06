Menor é apreendido com 40 pedras de crack na Rua Ouro Preto, em Poços de Caldas

A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira, 12, um adolescente de 15 anos por envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Ouro Preto, em Poços de Caldas. Com ele, foram localizadas 40 pedras de uma substância semelhante a crack, além de R$ 80,00 em dinheiro.

A ação teve início após denúncias anônimas apontarem que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no pátio do Mercado Municipal. De posse das características físicas e das roupas descritas, os policiais realizaram patrulhamento e abordaram o suspeito. Na primeira revista, nada de ilícito foi encontrado, e ele foi liberado no local.

Posteriormente, novas denúncias indicaram que o mesmo jovem estaria se deslocando para a Rua Ouro Preto, onde escondia algo na terra de um jardim de uma residência. Ao verificarem o local, os militares localizaram 40 pedras de crack.

O menor, já conhecido no meio policial e com sete passagens anteriores por tráfico, foi localizado, apreendido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de rotina. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Todo o material foi apreendido.

