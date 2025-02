Menor é apreendido com arma, drogas e simulacro em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No sábado, 15, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um menor de 16 anos com uma arma de fogo e entorpecentes. A ação teve início após uma denúncia, no dia anterior, informando que um indivíduo teria disparado uma arma de fogo na Avenida João Pinheiro.

Durante as diligências, a PM identificou o suspeito e, com base nas características fornecidas, iniciou o rastreamento. Por volta das 10h30 de 16 de fevereiro, os policiais localizaram o menor e, com a autorização do pai do jovem, realizaram buscas na residência do suspeito.

No local, a equipe encontrou um revólver prateado calibre .32, com a numeração suprimida e marca ilegível devido ao desgaste, municiado com cinco cartuchos intactos. Além disso, foi apreendido um simulacro de pistola preta, uma balança de precisão e um invólucro contendo substância semelhante a sementes de maconha.

O menor foi apreendido e encaminhado à autoridade competente para as devidas providências.