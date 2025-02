Menor é apreendido com drogas em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 03, a Polícia Militar apreendeu um menor de 17 anos durante a Operação Batida Policial, em Poços de Caldas. O adolescente foi abordado junto a outros indivíduos na região da Urca, após denúncia de que estavam causando algazarra no local.

Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do menor um porta-moedas contendo uma bucha de maconha. Ao ser questionado, o adolescente confirmou que a droga era de sua posse e revelou que a utilizava para buscar inspiração para escrever.

O menor foi apreendido e conduzido à Delegacia de Plantão para as providências legais.

ALCO – 29º BPM

