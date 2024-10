Menor é apreendido por receptação de celular roubado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 27, a Polícia Militar de Andradas prendeu um menor de 16 anos durante uma operação na Rua Maranhão, no bairro Sete de Setembro. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o jovem um smartphone da marca Samsung, modelo Galaxy A14, de cor preta.

Os policiais, cientes de que um aparelho com as mesmas características havia sido roubado de um estabelecimento comercial na cidade, questionaram o menor sobre a origem do celular. Ele afirmou ter adquirido o dispositivo de um homem desconhecido por R$ 100,00.

Após verificar o número IMEI do smartphone, a equipe confirmou que se tratava do celular subtraído anteriormente. Diante dos fatos, o aparelho e o menor foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM