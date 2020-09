Menor é apreendido por suspeita de tráfico de drogas

O jovem tentou despistar os policiais jogando as substâncias em uma casa

Alice Dionisio | 12h

Um menor foi apreendidos na noite de ontem (22), no bairro Santa Rosália, suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem na rua Gabrielina Loyola Junqueira, o jovem arremessou a droga que carregava no quintal de uma casa. Os policiais conseguiram localizar as substâncias, que juntas somaram nove papelotes de cocaína.

Durante a busca pessoal foi encontrado R$30,00 em dinheiro no bolso de uma blusa. O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material encontrado.

