Menor é apreendido por Tráfico de Drogas em Poços de Caldas

Um menor de 17 anos foi apreendido na noite de ontem, 12, por suspeita de tráfico de drogas em Poços de Caldas. A ação ocorreu por volta das 23h22min, na Rua Fernão Dias, situada no Bairro Bem Bastos, onde a Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina.

Durante a abordagem ao menor infrator, do sexo masculino, os policiais encontraram, após uma busca pessoal, 15 pedras de crack no bolso de sua blusa, além da quantia de R$ 236,00 em dinheiro. Utilizando cães farejadores na área, foram localizadas mais 10 pedras da mesma substância ilícita no solo próximo ao local da abordagem.

O adolescente recebeu voz de apreensão em flagrante por ato infracional e foi conduzido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar sua integridade física. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

