Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na noite desta sexta-feira, 28, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico ilícito de drogas. A ação ocorreu por volta das 22h08min, após a corporação receber uma denúncia e se deslocar para a Rua Itamaraty, no Bairro Monte Verde.

No local, os policiais abordaram o suspeito, que tentou fugir, mas acabou caindo e sendo contido. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse 10 porções de crack, dois aparelhos celulares e R$ 154,00 em dinheiro.

O adolescente foi apreendido e, juntamente com o material encontrado, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi acompanhado por seu representante legal.

ALCO – 29° BPM

