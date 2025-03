Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Um menor de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira, 18, em Poços de Caldas, durante uma operação da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu na região do mirante do Bairro Santa Rita, após diversas denúncias sobre atividades ilícitas no local.

O adolescente foi avistado na Rua Cruzeiro do Sul, onde, ao perceber a presença da viatura, tentou se disfarçar, como se fosse entrar em uma residência. Ele foi abordado e, durante a revista, encontrado em sua posse uma pochete contendo 67 pedras de crack, 4 tabletes de maconha, 1 pino de cocaína e R$ 498 em notas diversas.

Ao ser questionado, o menor confessou que realizava o tráfico de drogas na região. Diante dos materiais apreendidos, ele recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O jovem foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, onde as devidas providências foram tomadas.

ALCO – 29º BPM

