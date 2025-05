Menor é apreendido por tráfico de drogas na Avenida Antônio Togni em Poços de Caldas

Um menor foi apreendido nesta segunda-feira, 19, por envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida Antônio Togni, na zona oeste de Poços de Caldas.

A ação foi desencadeada após a Polícia Militar receber informações de um policial que estava de folga e à paisana, indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região. Com base na denúncia, uma equipe realizou uma batida policial no local, onde abordou o suspeito.

Durante a abordagem, foi encontrada uma bucha de maconha e a quantia de R$ 23,85 em espécie com o menor. Após buscas complementares nas imediações, os militares localizaram 29 pedras de crack, que foram assumidas pelo suspeito como sendo de sua posse.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor por tráfico de drogas. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares que estavam com ele.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

