Menor é apreendido por tráfico de drogas na zona oeste de Poços de Caldas

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, às 15h, a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou uma operação na rua Professora Wanda, no Jardim Country Club. Durante a ação, os militares avistaram um adolescente de 17 anos, que ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, arremessando um tablete de substância semelhante à maconha ao solo.

O jovem foi rapidamente alcançado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram um tablete de maconha e a quantia de R$ 100,00, suspeita de ser proveniente do tráfico de drogas.

O menor foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.