A Policia Militar realizou uma operação antidrogas na rua Perdizes, no Jardim São Paulo nessa segunda feira, dia 12. Os militares prenderam um menor de 14 anos que portava 22 pedras de crack, 02 tubos plásticos contendo cocaína, 2 porções de maconha e R$ 87,00 (Oitenta e sete reais) em dinheiro. O menor e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.

