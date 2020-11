Menores são apreendidos por tráfico de drogas no bairro Vila Nova

Dois menores foram apreendidos, na manhã de ontem (24), no bairro Vila Nova, suspeitos de tráfico de drogas em Poços de Caldas.

De acordo com a PM, uma viatura foi checar uma denúncia anônima na Avenida Sete de Setembro e encontrou os dois suspeitos. Durante busca pessoal foram localizadas 51 papelotes de cocaína, 22 porções de crack, um tablete de maconha, quatro pedras de crack, sete buchas de maconha, um soco inglês, uma balança de precisão, uma caixa de madeira, uma lâmina de barbear, uma bolsa e R$1018,45.

Os jovens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material.

