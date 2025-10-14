Meteoric recebe autorização para desenvolver Projeto Caldeira em Caldas

Atualizado em 14 de outubro de 2025

A Meteoric, empresa australiana voltada à produção de terras raras, recebeu autorização do Conselho Gestor da APA da Pedra Branca (Congeapa) para instalar e operar o Projeto Caldeira, em Caldas, no Sul de Minas Gerais. A aprovação ocorreu na última reunião ordinária do conselho e permite que o empreendimento seja desenvolvido na zona de amortecimento da APA, fora dos limites da área de proteção ambiental.

Para obter a anuência, a Meteoric apresentou ao Congeapa estudos e consultas socioambientais, incluindo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O levantamento avaliou a flora, a fauna, a qualidade do ar e da água, além de aspectos etnográficos e a realização de diálogos contínuos com moradores, autoridades e comunidades vizinhas ao projeto.

No EIA, a empresa se compromete a cumprir todas as legislações ambientais aplicáveis durante a implantação, operação e fechamento do projeto, garantindo a execução de programas sociais e ambientais, além de planos de monitoramento da água, do ar, da fauna, da flora, ruídos e poeira. A fiscalização será conduzida pela FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) e órgãos municipais.

A autorização do Congeapa representa a última etapa municipal do licenciamento ambiental. Agora, a empresa aguarda a análise final dos documentos pela FEAM para a emissão da licença prévia. Paralelamente, a Meteoric segue com processos junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) e atividades que apoiam o Estudo de Viabilidade do Projeto.

O Projeto Caldeira

Localizado na zona rural de Caldas, o projeto visa a extração de minerais essenciais de forma sustentável, minimizando impactos ambientais e promovendo a responsabilidade social. O concentrado de terras raras produzido será utilizado em tecnologias como telas de celulares, computadores, equipamentos médicos, ímãs especiais, motores de carros elétricos e geradores eólicos.

Sobre a Meteoric

A Meteoric Resources é uma empresa australiana de prospecção mineral focada na identificação e desenvolvimento de projetos estratégicos. No Brasil, a companhia conduz o Projeto Caldeira, voltado à produção de terras raras a partir de argila iônica, em Caldas-MG.