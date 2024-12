Mignon de porco com bacon & Bolo fofo para lanche

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MIGNON DE PORCO COM BACON & BOLO FOFO PRA LANCHE

INGREDIENTES DO MIGNON

2 peças de mignon de porco (+- 1kg)

250g de bacon fatiado fino

1 colher de sopa de alho em pó

I colher de sopa de cebola em pó,

Sal e suco de limão a gosto

PREPARO

Tempere a carne com sal, limão, os temperos em pó, enrole em fatias de bacon amarrando com barbantes e grelhe em frigideira antiaderente até dourar em todos os lados. Passe para uma assadeira e leve ao forno coberto com alumínio laminado para completar o cozimento.

Retire os barbantes e sirva fatiado acompanhado da salada mais alface e tomatinhos cereja.

INGREDIENTES PARA A SALADA

1 kg de batatas descascadas e cozidas cubos grandes

½ xícara de chá de bacon picado e frito

Sal, maionese, tomate, salsinha e alface a gosto.

PREPARO

Leve as batatas ao forno depois de cozidas com um filete de azeite ou óleo para começar a dourar. Retire do forno misture com os demais ingredientes e sirva quente.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

5 ovos

1 1/3 de xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de banha

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata as claras dos ovos em ponto de neve. Misture as gemas com açúcar, manteiga, banha, farinha e amido de milho. Junte o leite e bata em batedeira até homogeneizar, bata o fermento, misture manualmente e as claras em neve e asse em assadeira untada até dourar. Sirva regado com açúcar de confeiteiro dissolvido em leite.