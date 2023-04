Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MIGNON DE PORCO COM MOLHO DE AZEITONAS & BOLO DE LIMÃO SICILIANO

INGREDIENTES DO MIGNON

1 Kg. de filé mignon de porco

Sal, pimenta do reino e suco de limão a gosto

PREPARO

Sele a carne com um filete de óleo por todos os lados. Tempere com sal suco de limão e pimenta do reino e leve ao forno coberto com papel alumínio para assar por dentro. Sirva acompanhado dos legumes e do molho.

INGREDIENTES DO MOLHO

2 limões Taiti (somente o suco)

1 xícara de chá de maionese

¼ de xícara de chá de azeite de oliva

½ xícara de chá de azeitonas pretas sem caroços picadas

PREPARO

Misture os ingredientes e pronto

LEGUMES COM GERGELIM

500 g. de vagem pré-cozidas

200 g. de abobrinhas em cubos pré-cozidos

1 xícara de chá de pimentão amarelo em tiras

½ cebola roxa laminada

4 colheres de sopa de shoyu

5 colheres de sopa de azeite de oliva

1/3 de xícara de gergelim torrado

PREPARO

Misture os ingredientes e pronto

INGREDIENTES DO BOLO

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

4 ovos

1 limão siciliano

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

½ xícara de chá de açúcar cristal

½ xicara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

PREPARO

Raspe a casca somente a parte amarela do limão, retire e descarte a parte branca e sementes pique o miolo e cozinhe em meia xícara de açúcar cristal e meia de água somente até ferver.

Bata manualmente ovos, leite, óleo, açúcar refinado e mascavo, junte a farinha, bicarbonato, fermento em pó e raspar da casca do limão mais o miolo já cozido na calda e asse em assadeira de furo.

Dissolva o açúcar de confeiteiro com parte da calda que restou até obter uma calda grossa e regue o bolo com essa calda.