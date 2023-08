Milhares de pessoas são aguardadas no Encontro de Carros Antigos que acontece nesta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O encontro de carros antigos Poços Classic Car começa nesta quinta-feira (3) no Parque José Affonso Junqueira. Realizado pelo Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento vai ter uma infinidade de modelos automobilísticos de décadas passadas como Kombi, Opala, Fusca, Cadillac, Maverick, F-600, Corcel, Chevy 55, entre vários outros. A entrada é gratuita.

Estão previstas milhares de pessoas no evento e 450 carros em exposição.

Segundo o presidente do Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas, Roberto Henrique de Souza Abrahão, o evento tem crescido em cada edição. “Ficamos muito felizes em poder realizar a 16ª edição, em cada ano estamos buscando melhorar a qualidade e logística. O encontro de carros antigos é muito mais do que uma simples exibição automobilística. É um evento que reúne pessoas de todas as idades e origens em torno de uma paixão compartilhada.”

O evento inclui shows, praça de alimentação e um mercado de pulgas com 80 estandes. Este ano, haverá três palcos com bandas.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o Poços Classic Car já entrou no calendário da cidade e a cada ano atraindo mais visitantes. “Além da emoção que o evento traz, o encontro de carros antigos também movimenta a economia da cidade. A indústria do turismo floresce com a chegada de visitantes de outras regiões, que aproveitam o dia para conhecer a cidade.”

Acompanhe o site do evento aqui.

Programação

Dia 3 – Quinta-feira

09h – Abertura

18h – Fechamento portaria

Palco Café:

17h – Sabrina Iwata

Palco principal:

19h – Banda Gramophone

21h30 – Banda Hostyul

Dia 4 – Sexta-feira

9h – Abertura

Palco principal:

15h – Leo Morais

18h30 – Banda Viva La Vida

21h – Banda Zaion

Palco Truck:

18h30 – Marcos Bombardelli

Palco Café:

16h – Banda Dejavu

Dia 5 – Sábado

9h – Abertura

Palco principal:

10h – Banda Rádio Glasbo

14h30 – The Rocket Horses

16h45 – Banda Gramophone

18h30 – Guns N’ Roses Cover

20h30 – Banda Old Chevy

Palco Truck:

11h30 – John Charge

14h – Duo Opera Rock

16h30 – Wand Lourenço

Palco Café:

11h – The Bartos Duo

16h- Jam Makers

Dia 6 – Domingo

9h – Abertura

Palco principal:

10h – Apresentação da Apae Poços

11h – Triozão

14h – Banda Capitão Vinil

Palco Truck

10h – Maicon Morais

Palco Café:

10h – Banda Gramophone

15h – Maicon (Candiera) acústico

18h – Encerramento