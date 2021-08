Minas deve receber hoje (23) à noite mais doses da vacina contra Covid

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Minas Gerais recebeu ontem (22), 205.600 doses da vacina CoronaVac e 214.110 doses da Pfizer. As vacinas fazem parte do 42º lote, que contempla, ainda, 367.250 doses do imunizante AstraZeneca. Estas, desembarcam no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, hoje (23), às 22h10.

Após a organização da logística de envio dos imunizantes às 14 macrorregiões do estado, será feita a distribuição aos 853 municípios.

Até o momento, Minas Gerais vacinou 11.827.853 pessoas acima de 18 anos com a 1ª dose, o que corresponde a 72,16% da população. Em relação à segunda dose, foram imunizadas 4.709.589 pessoas. Já a dose única foi aplicada em 471.623 mineiros. Segunda dose e dose única aplicadas correspondem, juntas, a 31,61% da população.

Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.