Minas Gerais é o segundo estado com maior número de empresas atuando no mercado de panificação

Para aumentar a competitividade desses empreendimentos, o Sebrae Minas lança o programa Prepara Padaria com soluções e ferramentas gerenciais voltadas para o setor

Minas Gerais concentra cerca de 34 mil padarias e confeitarias se tornando o segundo estado no país com o maior número de estabelecimentos ativos neste segmento. Somente de janeiro a maio deste ano, 2.615 negócios foram abertos no estado mineiro, atrás apenas de São Paulo que registrou mais de 7 mil novas empresas no mesmo período. Para aumentar competitividade dos pequenos negócios do setor, estimulando a melhoria dos processos gerenciais e ampliando as oportunidades de crescimento no mercado, o Sebrae Minas lança o programa Prepara Padaria. As soluções oferecidas pela iniciativa, voltada para os segmentos de panificação e confeitaria, já estão disponíveis neste link.

Na página oficial do Prepara Padaria, os empreendedores se cadastram para ter acesso à conteúdos direcionados, consultorias customizadas, cursos, oficinas, orientações técnicas e ações de mercado oferecidas pelo Sebrae Minas. As temáticas são baseadas em fatores críticos que influenciam a produtividade, a tomada de decisão e a obtenção de bons resultados das empresas do setor.

“Desenvolvemos um programa com soluções e orientações específicas para que os donos de padarias e confeitarias revejam seus processos e se adaptem aos novos perfis de consumidores, que estão cada vez mais em busca por experiências, conveniência, mix diversificado, atendimento, rapidez, qualidade, e principalmente, comodidade, seja no canal físico ou digital”, explica a analista do Sebrae Minas Simone Lopes.

Nos processos de gestão, os empreendedores aprendem mais sobre a organização financeira e tributária, formação de preço de venda e elaboração de fichas técnicas, liderança e retenção de mão de obra especializada. Há também, informações sobre produtividade e inovação voltadas para a melhoria dos processos, rotulação de alimentos e informações nutricionais, elaboração de cardápio e mix de produtos, eficiência energética, prevenção de perdas, além de consultorias com chefs e especialistas da área para a criação de novos produtos alimentícios.

Os interessados em participar do Prepara Padaria também têm acesso a informações de mercado, como: novas fontes de receita e canais de venda, marketing digital, estratégias promocionais, layout e planograma, e também, oficinas de food styling, fotografia de alimentos e produção de vídeos para as redes sociais. As empresas podem ainda ser convidadas para participar de Rodadas de Negócios, para comprar produtos com preços mais acessíveis de grandes empresas fornecedoras, e também de concursos e festivais gastronômicos.

“Padarias e confeitarias enfrentam desafios diários, como a gestão de estoque, controle de qualidade e gerenciamento de custos, que podem ser mitigados com a adoção de estratégias e ferramentas adequadas. Além disso, a implementação de práticas de higiene e segurança alimentar, desenvolvimento de estratégias de marketing e acesso a tecnologias inovadoras podem melhorar a eficiência operacional e aumentar a competitividade no mercado. Nosso objetivo é facilitar o acesso às informações contribuindo para o crescimento do faturamento, melhoria dos processos e sustentabilidade das empresas do setor”, afirma a analista do Sebrae Minas.

Sul de Minas

De acordo com dados da Receita Federal, 99% das padarias e confeitarias formalizadas em Minas Gerais são pequenos negócios. Esses empreendimentos geram mais de 52 mil postos de trabalho em todo o estado. No Sul de Minas, 4.233 empresas atuam neste setor. As cidades com o maior número de empresas no segmento são: Poços de Caldas (413), Varginha (267), Pouso Alegre (240), Lavras (191) e Três Corações (151).