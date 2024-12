MINAS GERAIS E POÇOS DE CALDAS CELEBRAM ALTA EMPREGABILIDADE EM 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O ano de 2024 se consolida como um marco para o mercado de trabalho em Minas Gerais, com resultados históricos que refletem uma recuperação sólida e consistente. No terceiro trimestre, o estado registrou uma taxa de desocupação de 5%, o menor índice desde o início da série histórica do IBGE, em 2012. Além disso, mais de 200 mil postos de trabalho foram criados neste ano, superando a média nacional e reafirmando Minas como protagonista econômico no Brasil.

A taxa de desocupação registrou uma queda de 6% em relação ao trimestre anterior e quase 15% comparado ao mesmo período de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Desde 2019, o estado atraiu R$ 455 bilhões em investimentos privados, resultando na criação de 227 mil empregos diretos e 217 mil empregos indiretos. Até outubro de 2024, Minas Gerais acumula 943 mil postos de trabalho com carteira assinada nos últimos cinco anos, tornando-se o segundo estado com o maior estoque de empregos do país, com 4,9 milhões de trabalhadores formais.

“O desempenho de Minas Gerais comprova que estamos no caminho certo. Criamos um ambiente seguro e atrativo para investidores, e isso se reflete diretamente na geração de empregos e renda para a população”, declarou o governador Romeu Zema.

Seguindo a tendência estadual, Poços de Caldas também celebra um ano positivo na geração de empregos formais. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam um saldo de 1.482 vagas até outubro de 2024, resultado de 25.575 admissões contra 24.093 desligamentos.

O desempenho de 2024 reforça uma trajetória de crescimento constante:

2021: 3.310 vagas criadas

2022: 1.453 vagas criadas

2023: 739 vagas criadas

Para o prefeito Sérgio Azevedo, os números refletem o foco da administração em atrair investimentos e renovar os atrativos da cidade. “Esse resultado é fruto de muito trabalho. Poços de Caldas tem se destacado pela atração de novas empresas, renovação do turismo e desenvolvimento urbano. Esses esforços estão gerando empregos, movimentando a economia e trazendo mais qualidade de vida para a nossa população.”

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, destacou que o município tem buscado um equilíbrio entre a atração de novos empreendimentos e o fortalecimento das empresas locais. “Os números positivos mostram que estamos no caminho certo, fomentando a geração de oportunidades e criando um ambiente propício para negócios o que agora intensifica com a instalação das novas empresas como Canpak, Althaia e as mais diversas empresas”, afirmou.

Políticas públicas impulsionam o mercado em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) tem implementado políticas públicas estratégicas que ampliam as oportunidades de emprego.

Sistema Nacional de Emprego (Sine): Com 132 unidades espalhadas por Minas, o Sine disponibiliza mais de 17 mil vagas diariamente, facilitando o acesso dos trabalhadores ao mercado.

Programa Minas Forma: Voltado para capacitação profissional gratuita, o programa qualifica moradores em situação de vulnerabilidade, especialmente em setores como turismo e cultura. Os cursos incluem técnicas de garçom, camareira e marketing digital, além de bolsa-auxílio para garantir a permanência dos alunos.

“Essas iniciativas ajudam a ampliar as possibilidades de emprego, conectando pessoas qualificadas às vagas disponíveis e impulsionando o desenvolvimento econômico”, afirmou o secretário-adjunto da Sedese-MG, Ricardo Alves.

No terceiro trimestre, Minas Gerais registrou 575 mil pessoas desocupadas, número que representa uma redução expressiva em relação a 2023. No mesmo período, o estado contabilizou 48 mil novas ocupações em relação ao trimestre anterior e 410 mil pessoas empregadas a mais em comparação ao ano passado.

Graças a essa sequência positiva, outubro de 2024 foi o décimo mês consecutivo de geração de empregos, com 3.176 vagas criadas no mês, consolidando um total de 207.363 novos empregos no ano.

Com indicadores consistentes e políticas públicas estruturantes, tanto Minas Gerais quanto Poços de Caldas seguem fortalecendo suas economias e criando oportunidades para a população. A combinação de investimentos, qualificação profissional e estabilidade no mercado aponta para um futuro promissor, reafirmando a posição do estado como destaque no cenário nacional.