Minas Gerais foi o Estado com mais acidentes nas rodovias federais durante o Carnaval 2023

Minas Gerais foi o Estado que mais teve acidentes nas rodovias federais durante o Carnaval 2023. Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, foram 162 batidas no Estado. O número equivale a 15% do total de 1.085 acidentes registrados em todo o país. Santa Catarina foi o segundo Estado com maior número de acidentes, totalizando 117, seguido pelo Paraná (102).

Comparado com os anos anteriores, este é o Carnaval com menor quantidade de vítimas nas rodovias federais desde 2007, quando a PRF adotou o modelo estatístico atual. Em seis dias de operação, nos 75 mil quilômetros de malha federal, foram registrados 1.085 acidentes, sendo 269 considerados graves. Além disso, 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram.

Comparado com o feriado do ano passado, quando não houve festa de Carnaval em vários Estados, houve queda de 6% no número de acidentes, 2% nos feridos e 32% na quantidade de mortos.

Em nota, a PRF considerou a imprudência como a principal causa de mortes no feriado prolongado de festas no país. “A imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências: dados preliminares indicam que, pelo menos, 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas. Além do excesso de velocidade e das ultrapassagens proibidas, as principais infrações flagradas pela PRF foram irregularidades com documentação, má conservação do veículo ou falta de equipamentos obrigatórios”, disse.

O excesso de velocidade foi a principal imprudência flagrada pela PRF: foram 30 mil ocorrências no período. A ultrapassagem indevida é a segunda infração mais cometida (7.436), seguida por documentação irregular (5.816), falta de equipamentos obrigatórios (3.574) e condutor inabilitado (3.438).

“A PRF não quer pegar ninguém de surpresa. A fiscalização ocorre em trechos sinalizados, com viatura e policiais à vista de todos. Mas ainda existem muitos motoristas, dezenas de milhares, que não compreendem que o excesso de velocidade coloca em risco a vida de todos. No Espírito Santo, primeiro dia de Operação Carnaval, a PRF flagrou um automóvel a 213 km/h, num trecho em que o limite é de 80 km/h. Alguém que dirige de forma tão inconsequente não pode alegar que foi surpreendido pelo acidente, que o desastre foi uma fatalidade”, afirma o Diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Marcus Vinícius Almeida.

Dos 87 mil motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 2.371 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano.

Em seis dias de operação, foram apreendidas 2,1 toneladas de maconha, 272 quilos de cocaína e crack, 34 armas de fogo, sendo um fuzil, e mais de 10 mil munições. Os policiais também interceptaram mais de 600 mil maços de cigarros contrabandeados, recuperaram 131 veículos roubados e prenderam 842 pessoas em flagrante.

