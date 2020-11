Minas Gerais se estrutura para imunização contra Covid e adquire 50 milhões de seringas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atento à corrida pela vacina contra a covid-19, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), já adquiriu 50 milhões de seringas agulhadas para que não faltem insumos para a imunização da população.

Nesta primeira etapa já foram investidos R$ 35,15 milhões provenientes de recurso federal e comprados por meio de processo licitatório não emergencial. A previsão é de que todos estes itens sejam entregues até o final deste ano.

“Tudo está sendo preparado para que Minas Gerais tenha capacidade de disponibilizar a vacina nos postos de saúde para todo cidadão mineiro”, disse o governador Romeu Zema.

Plano de Contingência

A compra destes insumos é parte do Plano de Contingência para Vacinação Contra a Covid-19, elaborado pela SES-MG e já em execução. O objetivo do plano é prever estratégias logísticas para garantir vacinas a todos os municípios do estado e, assim, neutralizar os efeitos negativos de uma corrida mundial para a aquisição dos itens.

“Como ainda não conhecemos as vacinas que serão aprovadas, o planejamento está focado, principalmente, na fase da pré-campanha, preparando todo o sistema de saúde para uma das maiores ações de vacinação do país”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral.

Ações e estrutura

A estruturação da Central Estadual da Rede de Frio – que assegura que todos os imunobiológicos mantenham suas características, desde o laboratório produtor até o momento da utilização – também já está em execução. Foram adquiridas 705 câmaras refrigeradas para serem doadas aos municípios e regionais de saúde. O investimento foi de R$ 4 milhões, provenientes de recurso federal.

O plano também estabelece resposta coordenada entre os diversos eixos que irão atuar diretamente na vacinação: vigilância em saúde, atenção primária à saúde, gestão, comunicação e segurança pública.

“É um plano operativo, que organiza e antecipa nossas ações para a imunização contra a covid-19. Estamos trabalhando para que não haja empecilhos nem dificuldades, quando as doses estiverem disponíveis”, afirmou o secretário de Saúde.

As 28 Unidades Regionais de Saúde de Minas Gerais estão sendo continuamente orientadas e atualizadas sobre os resultados envolvendo as pesquisas de vacina contra a covid-19 e todos os gestores municipais foram contactados para coparticipação na implantação do plano.