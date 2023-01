Minas inicia nova distribuição de 70 mil doses de vacinas contra covid-19

Alice Dionisio

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou nesta quarta-feira (18/1), a distribuição das 70 mil doses do imunizante CoronaVac, recebidas do Ministério da Saúde na segunda-feira (16/1).

A coordenadora Estadual do Programa de Imunização da SES, Josianne Dias Gusmão, reforça a orientação para a utilização dessa remessa. “A distribuição deste lote será direcionada para completar o esquema vacinal das crianças de 3 e 4 anos de idade que já iniciaram a vacinação. Elas devem receber duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose”.

Assim que os imunizantes são entregues, o Estado faz o planejamento e a distribuição imediata do quantitativo para as Unidades Regionais de Saúde, que, posteriormente, repassam aos municípios, de acordo com os quantitativos solicitados.

Vacinômetro

Até o momento, em Minas Gerais, foram aplicadas 1.585.947 vacinas de primeira dose em crianças de 3 a 11 anos, correspondendo a 65,58%. Outras 1.143.083 vacinas de segunda dose foram aplicadas também nesta faixa etária, correspondendo a 47,27%.

