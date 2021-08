Minas monitora variantes do coronavírus em tempo real

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o objetivo de realizar o monitoramento, em tempo real, das variantes do coronavírus em circulação no estado, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) implementaram o Observatório de Vigilância Genômica de Minas Gerais (OViGen-MG).

Constituído por representantes das três instituições, o grupo faz monitoramento semanal das variantes circulantes em Minas Gerais, por meio da amostragem aleatória realizada nas Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba e Unaí.

As URSs foram estrategicamente escolhidas devido à localização geográfica no estado e proximidade com Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, onde há a identificação da introdução de novas variantes do coronavírus. São analisadas 180 amostras por semana desde o início do projeto, em julho de 2021.

Além das regionais de saúde selecionadas pelo OViGen-MG, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-MG) solicita amostragem para avaliar se há circulação de novas variantes em outras regiões, a partir do acompanhamento dos indicadores que demonstram tendência de aumento de casos da Covid-19.