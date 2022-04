Mineiros acima de 70 anos vão receber a quarta dose da vacina contra covid

“Abril será o grande mês da vacinação”. Foi assim que o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, se pronunciou durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (1/4), ao dar a notícia que Minas Gerais, a partir deste sábado (2/4), sai mais uma vez na frente ao disponibilizar cerca de 1 milhão de vacinas contra covid para a quarta dose voltada aos idosos com 70 anos ou mais.

Além disso, em abril também será iniciada a 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, entre 4/4 e 3/6. A primeira fase vai até 30/4 e será direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade e trabalhadores da saúde. O secretário explicou que não é exigido intervalo entre a vacina de covid-19 e da gripe.

Na segunda etapa, de 2/5 a 3/6, as doses serão direcionadas ao público infantil, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, de segurança e salvamento, dentre outros.

Benefício

O secretário explicou que vários estudos apontam que os idosos têm um grande benefício com a segunda dose de reforço, já que a imunidade se perde com o passar do tempo. “Diante das doses disponíveis, cerca de 1 milhão, o Governo de Minas tomou a decisão de antecipar a vacinação para os idosos a partir de 70 anos”, explicou.

