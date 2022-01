Ministério da Saúde deve desmobilizar todos leitos de UTI Covid no final do mês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 31 de dezembro de 2021, uma portaria do Ministério da Saúde, que determina que no dia 31/01/2022 deve ocorrer a desmobilização de todos os leitos de UTI COVID-19 credenciados pelo Ministério da Saúde.

Mediante a isso, a secretaria municipal de Saúde enviou uma solicitação formal no dia 10/01/2021, junto a Secretaria de Estado de Saúde para continuidade do serviço em Poços de Caldas. Considerando a importância dessa estrutura, para a prestação dos serviços voltados à pessoas contaminadas e que necessitam dessa assistência intensiva, o município entende que o serviço não pode ser interrompido.

Até o momento não houve um posicionamento oficial da Secretaria de Estado de Saúde sobre a solicitação, mas a secretaria segue acompanhando a situação e realizando as cobranças necessárias para a não desmobilização dos leitos de UTI COVID-19, em Poços.