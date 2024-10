Ministério da Saúde qualifica UPA de Poços de Caldas e destina aporte anual de R$ 3 milhões

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h da Zona Sul de Poços de Caldas foi oficialmente qualificada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS Nº 5.592, de 23 de outubro de 2024. Com essa qualificação, a unidade passa a receber um aporte anual de R$ 3 milhões, recurso que será destinado ao custeio e à manutenção dos serviços oferecidos, visando fortalecer a rede de urgência e emergência do município.

Essa qualificação, válida por três anos e renovável mediante avaliação, resulta da avaliação e aprovação da proposta SAIPS nº 192869, apresentada pela Prefeitura de Poços de Caldas. O montante de R$ 3 milhões será incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do município, com impacto inicial de R$ 250 mil mensais em 2024.

O secretário de saúde Thiago Mariano, destaca que essa conquista reflete o esforço contínuo para melhorar o atendimento à população, garantindo mais recursos para a manutenção da unidade e a ampliação dos serviços prestados. “Com esse investimento, podemos fortalecer o atendimento de urgência e emergência, proporcionando mais qualidade e segurança para os usuários”, afirma.

O Fundo Nacional de Saúde será responsável pela transferência mensal do montante, assegurando a regularidade dos repasses ao Fundo Municipal de Saúde, que gerenciará os recursos destinados à UPA. A qualificação da UPA da Zona Sul reforça o compromisso de Poços de Caldas com a saúde pública e a excelência nos serviços prestados à população.

