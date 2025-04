Moda, Sustentabilidade e Criatividade: 6ª edição do evento ‘Para Além do Vestir’ acontece neste sábado com entrada gratuita

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Marcas autorais, brechós, experiências interativas, bate-papo, gastronomia e música marcam o Mês da Criatividade em Poços de Caldas

Neste sábado, 12 de abril, a partir das 10h, o espaço Casa Somnium recebe a 6ª edição do evento ‘Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade’, com entrada gratuita e uma programação que reúne marcas criativas, brechós, experiências interativas, oficinas, música e gastronomia afetiva. A proposta, que já conquistou espaço no calendário cultural da cidade, reforça o compromisso com a moda consciente, o fortalecimento da economia criativa e a inovação como ferramenta de transformação social.

Mais do que um evento de moda, Para Além do Vestir se consolida como um espaço de conexão entre marcas autorais, público e ideias, promovendo o consumo ético e o fazer coletivo. Em sintonia com o Dia Mundial da Criatividade e Inovação — celebrado em 21 de abril — o encontro propõe uma reflexão sobre os caminhos possíveis para a moda como linguagem, como gesto de cuidado e como instrumento de futuro.

Com mais de 20 expositores de Poços e região, entre marcas independentes e brechós, o evento celebra a diversidade de estilos, o reaproveitamento de peças e o fortalecimento de negócios liderados por empreendedores criativos. A programação traz ainda vivências que incentivam o olhar colaborativo e a valorização da cultura local.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Feira Criativa e Brechós | 10h às 19h

O evento reúne uma seleção de marcas autorais, brechós e expositores independentes de moda, acessórios, design e autocuidado, sendo: Alecrim do Campo, Alda e Emília, Alpharrabio, Ancora Di Julia, Canela, Carlota Velas e Aromas, Coletivo Crochê na Praça, Dani Garcia, DayRho Acessórios, Descostura, Dogy, Dornas Bakery Confeitaria, Gal Acessórios, Interiô, Isadora Jewellery, K. Condé, Madamme Calçados, Maria Não Vai Com as Outras, Mantra Café, Ótica Flis, Peça Rara, Sambinha, Tiffy, Yaô, Zero Ventuno, além do brechó do próprio projeto.

Experiências Interativas | ao longo do dia

– Arara de Troca: incentivando a circularidade e troca de peças em bom estado de conservação com outras pessoas.

– Manequim “Construção do Vestir”: criação coletiva de uma peça artística feita com retalhos doados pela Xica Moda Mineira.

– Doação de Mudas: com espécies nativas e frutíferas oferecidas pelo Parque Ambiental Alcoa de Poços de Caldas, promovendo a consciência ambiental.

Exposições – A arte das Estamparias

Vestidos e outros trabalhos artísticos ganham espaço na mostra de estamparias com obras da artista plástica Alessandra Vaz e da artista mineira Karen Venturelli.

10h30 | Bate-papo – Arte Autoral e Estamparias

Conversa com Karen Venturelli e Carlos Henrique Pimenta (Alpharrabio), com mediação de Angela Lis, sobre o design como linguagem autoral e expressão de identidade.

14h30 | Oficina de Crochê

Para iniciantes e entusiastas da técnica, a oficina gratuita reúne crocheteiras da cidade em um momento de criação manual e troca de saberes. Os iniciantes terão a oportunidade de aprender os pontos básicos com as crocheteiras Janaína Rodrigues, Bianca Lage e Raphaela Gouvêa, e quem já faz crochê, poderá se aventurar na técnica do amigurumi com Maria Alves.



15h30 às 21h30 | Música – Discotecagem ao vivo

Os DJs Isadbob e Fubá comandam o som com brasilidades, ritmos latinos, soul e lounge, criando a atmosfera ideal para curtir o dia com estilo.

12h30 às 22h | Gastronomia Afetiva – Bar do Mirtu

O chef Crystian Mirtu resgata pratos clássicos do icônico bar poços-caldense em uma homenagem cheia de sabor e memória afetiva.

Com esta programação diversa, o evento busca promover novas conexões, estimular o pensamento criativo e posicionar a moda como parte de um ecossistema mais amplo de cultura, inovação e sustentabilidade.

Para Além do Vestir é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com incentivo cultural da Alcoa, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, apoio cultural do SEBRAE Minas e Joia Hotel, gestão cultural da Carvalho Agência Cultural, além de contar com parceria da Casa Somnium. A realização é das produtoras Áurea Grizatti, Chiara Carvalho e Zi Marcon.

Para conhecer a proposta siga as redes sociais @paraalemdovestir e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade (6ª edição)

Data: sábado, 12 de abril de 2025.

Experiências, Feira e Exposições: 10h às 19h

Roda de Conversa: 10h30 às 11h30

Oficina de Crochê: 14h30 às 15h30

Discotecagem: 15h30 às 21h30

Cozinha Afetiva: 12h30 às 22h

Local: Casa Somnium (Rua Paraíba, nº 265, Centro, Poços de Caldas)

*entrada gratuita