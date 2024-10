Monitoramento das ruas de Poços de Caldas é intensificado e fortalece a segurança pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O monitoramento das ruas de Poços de Caldas se expandiu significativamente nos últimos anos, com o número de pontos monitorados por câmeras e radares mais que se dobrando. Atualmente, a cidade conta com 30 locais de monitoramento, e a meta é alcançar 45 até 2025. Esse sistema tem contribuído para a redução de infrações de trânsito, como avanço semafórico, excesso de velocidade e parada sobre trilhas de pedestres, mas seu impacto vai além do trânsito, proporcionando uma ampla proteção à segurança pública.

Conforme o Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, a avenida João Pinheiro liderou as estatísticas de acidentes na cidade, com 117 ocorrências registradas nos primeiros sete meses de 2024, resultando em 30 vítimas. Outras vias também apresentaram altos índices de acidentes, como a rua Assis Figueiredo e a rua Rio Grande do Sul, ambas com 34 acidentes no mesmo período. A João Pinheiro, em particular, recebe atenção especial devido ao seu intenso fluxo de veículos, equipado com 12 dispositivos de controle de velocidade e avanço semafórico, além de sinalizações verticais e horizontais.

A fiscalização no trânsito é complementada pela atuação de agentes municipais e pela parceria com a Polícia Militar, que realiza blitz educativas para conscientizar os motoristas.

O secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, destaca a importância investimentos na cidade com o cercamento virtual para a segurança pública local. “Os equipamentos, que até 2019 se limitavam a reduzir infrações de trânsito, agora têm uma função ampliada, incluindo a prevenção de crimes. Eles realizam a leitura das placas veiculares 24 horas por dia, emitindo alertas em casos de veículos procurados por clonagem, restrição judiciais ou furtados”, explica.

Esses dispositivos são estrategicamente distribuídos nas principais vias de acesso ao município e, em caso de suspeita, o sistema emite um alerta para as forças de segurança locais. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Defesa Social em parceria com o Departamento de Trânsito de Poços, com monitoramento baseado em um banco de dados compartilhado com outros órgãos e estados.

Esse cerco faz parte do Plano Municipal de Segurança, que visa modernizar a Guarda Civil Municipal (GCM) e integrar as forças de prevenção na cidade. Desde sua implementação, o sistema tem sido essencial na identificação e abordagem de veículos com irregularidades, resultando em operações bem-sucedidas, como a recente captura de uma quadrilha envolvida em furtos e roubos na região.

Investimentos na Guarda Civil Municipal

A modernização do GCM é um dos pilares do programa “Poços Mais Segura”, que tem como objetivo fortalecer a segurança na cidade. Além do cercamento eletrônico, armamento da guarda, o GCM foi equipado com seis novas viaturas SUV Duster, todas adaptadas com cela, corrigindo os veículos antigos inadequados. A corporação também recebeu motocicletas de 300 e 750 cilindradas, uniformes novos e até um veículo blindado para operações especiais.

A tecnologia avançada também faz parte da rotina da GCM, que agora utiliza drones para monitoramento e fiscalização, além de mais de 20 dispositivos elétricos incapacitantes (Sparks), utilizados para imobilizar temporariamente suspeitos durante operações. “Isso tem proporcionado maior eficácia nas operações e na prisão de infratores”, comenta Demutran.



Expansão do monitoramento

A Secretaria de Defesa Social já planeja ampliar ainda mais o sistema de monitoramento em Poços de Caldas. A meta é implantar um circuito independente do atual Cerco Eletrônico, aumentando o número de dispositivos de 80 para 120. Com isso, o monitoramento deve alcançar 45 pontos da cidade até o final de 2025, potencializando as ações de fiscalização e segurança.

As imagens geradas por esses dispositivos serão direcionadas para uma Central de Segurança Integrada, onde serão comprovadas pela Guarda Municipal, agentes de trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil, contribuindo para transações conjuntas e tornando a cidade cada vez mais segura para moradores e visitantes.