Monólogo “Adalgisa – A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios” tem ensaio aberto dia 23 de novembro na Casa das Artes

No próximo dia 23 de novembro, sábado, a Casa das Artes será palco de um ensaio aberto do monólogo “Adalgisa – A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios”, escrito e interpretado pela atriz e dramaturga Beatriz Aquino. Inspirado na obra “A Obscena Senhora D.”, da aclamada poeta Hilda Hilst, o espetáculo propõe uma reflexão potente e atual sobre questões sociais e históricas que envolvem a experiência feminina.

A personagem Adalgisa é apresentada como uma mulher de espírito livre e provocador, que reivindica para si o direito de existir fora das convenções. Dialogando diretamente com o universo de Hilst, a dramaturgia de Beatriz Aquino utiliza humor, ironia e uma dose de sátira para abordar temas como a violência estrutural e as limitações impostas às mulheres ao longo da história. “Adalgisa é uma mulher que ousa questionar o que se espera dela, enquanto transita entre a liberdade e o peso das convenções sociais”, comenta a autora.

O ensaio aberto oferece ao público uma oportunidade única de acompanhar o processo criativo de um espetáculo teatral. Além de ser um momento para experimentar a interação com a plateia, o ensaio aberto propõe um ambiente de troca, onde os espectadores podem vivenciar de perto a intensidade da atuação e a construção cênica, participando de uma experiência mais intimista e envolvente. Essa prática reforça a conexão entre artistas e comunidade, promovendo um espaço de diálogo e reflexão antes da estreia oficial.

Sob a direção de Dani Silva, o espetáculo carrega um caráter intimista, que convida o público a uma profunda reflexão. O trabalho de iluminação é assinado por Leidy Nara, com assistência de Carine Michelucci Moralez e produção executiva de Danielle Vilas Boas. Michelle Veloso na fotografia e no vídeo enriquece a atmosfera densa e, ao mesmo tempo, sensível da peça.

Beatriz Aquino, reconhecida por sua abordagem visceral e engajada no teatro contemporâneo, afirma que o espetáculo também é um convite ao diálogo intertextual: “Minha intenção foi estabelecer uma conversa direta com Hilda Hilst, explorando a força de sua poesia para falar das contradições e violências que atravessam as mulheres até hoje. Adalgisa é, de certa forma, uma amiga imaginária de Hilda”, explica a dramaturga.

SERVIÇO

Ensaio Aberto – Adalgisa: A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios

Local: Casa das Artes

Data: 23 de novembro

Horário 19h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 18 anos

O espetáculo faz parte de um projeto viabilizado pelo Edital nº 8/2024 – Concessão de Patrocínio Direto, promovido pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Poços de Caldas.

FONTE: Beatriz Aquino – FOTO: Michelle Veloso

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.