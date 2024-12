Monólogo “Adalgisa – A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios” terá apresentação gratuita neste sábado no CEU das Artes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, 14 de dezembro, às 17h, o CEU das Artes recebe o monólogo “Adalgisa – A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios”, uma criação da atriz e dramaturga Beatriz Aquino. Inspirada no clássico “A Obscena Senhora D.”, da renomada poeta Hilda Hilst, a obra oferece uma reflexão profunda sobre os desafios e contradições enfrentados pelas mulheres ao longo da história.

Adalgisa é uma personagem intensa, de espírito livre e provocador, que desafia as normas sociais e transita entre humor, ironia e um olhar crítico. A dramaturgia utiliza essas ferramentas para abordar questões como opressão de gênero e violências estruturais, propondo um diálogo que permanece atual e necessário. “Adalgisa representa uma mulher que vive sem pedir permissão, mas carrega o peso das convenções que tenta quebrar”, afirma Beatriz Aquino.

Com direção de Dani Silva, o espetáculo se destaca por sua proposta intimista e envolvente, reforçada pela iluminação de Leidy Nara e os registros visuais de Michelle Veloso. A produção executiva fica por conta de Danielle Vilas Boas, compondo uma equipe dedicada a criar uma experiência teatral única e carregada de significado.

Beatriz Aquino, conhecida por seu trabalho comprometido e visceral no teatro contemporâneo, descreve o espetáculo como uma conversa intertextual com Hilda Hilst. “Minha ideia foi trazer para o palco a força do pensamento de Hilst e, ao mesmo tempo, criar uma personagem que, embora fictícia, dialoga diretamente com a realidade de muitas mulheres. Adalgisa é uma figura que provoca, questiona e encanta com sua franqueza e autenticidade”, diz a dramaturga.

SERVIÇO

Espetáculo: Adalgisa – A Mulher que Ousou Nascer Sem Orifícios

Local: CEU das Artes – Rua Miguel Calixto, 1153, Jardim Itamaraty V

Data: 14 de dezembro

Horário: 17h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 18 anos

O evento integra um projeto apoiado pelo Edital nº 8/2024 – Concessão de Patrocínio Direto, promovido pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Poços de Caldas.