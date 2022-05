Monumento do Cristo vai receber limpeza especializada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio da secretaria municipal de Turismo, informa que a partir da próxima segunda-feira (23), será realizado o serviço de limpeza completa no monumento do Cristo Redentor, localizado no topo da Serra de São Domingos em Poços de Caldas. Devido ao trabalho, o acesso a pé pelas escadas, específico ao monumento, estará interditado a partir da data citada e até a finalização do serviço.

A ação têm por objetivo principal a preservação e conservação da estátua, e para isso uma empresa especializada iniciará a ação na próxima semana.

Vale lembrar que o local poderá ser visitado, desde que cumpridos os limites que estarão demarcados, para que não haja nenhum risco aos visitantes, e para que o serviço de limpeza possa transcorrer o mais rápido possível.