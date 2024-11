Morador de rua é assassinado na zona sul de Poços de Caldas

O corpo de Ademario Alves Barros de 41 anos foi encontrado no início da manhã desta segunda-feira, 11, por moradores da rua Zirconita, no bairro Jardim Kennedy, na zona sul de Poços de Caldas. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 03 horas da madrugada, quando a vítima foi agredida e morta a pedradas e pauladas.

Ainda segundo os policiais, dois suspeitos agrediram a vítima com pedradas e cerca de 30 minutos depois, ao perceber que ele ainda estava com vida o atacaram novamente com um pedaço de pau.

Ademario, era morador de rua há mais de 08 anos, era conhecido como “baianinho” entre os moradores do bairro. As imagens das câmeras de segurança próximas ao local serão analisadas para ajudar a identificar os responsáveis pelo crime, a perícia da Polícia Civil também foi acionada.

