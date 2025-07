Morador de rua é esfaqueado e agressor é preso em flagrante na zona oeste de Poços de Caldas

Atualizado em 17 de julho de 2025

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (16), após esfaquear um morador de rua na Avenida Antônio Togni, em Poços de Caldas. O crime ocorreu por volta das 20h10.

Segundo informações de testemunhas, o suspeito teria atacado a vítima com vários golpes de faca no tórax, após saber que o morador de rua teria mexido com uma mulher que passava pelo local.

A vítima, foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde permanece internado. Seu estado de saúde não foi divulgado, e ele foi identificado apenas pelo primeiro nome.

O autor do ataque foi localizado pouco tempo depois e encaminhado à delegacia. A motivação e os detalhes do caso serão investigados pela Polícia Civil.