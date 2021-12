Moradores da Fazenda Córrego Dantas vão receber vacina contra Covid

Seguindo a vacinação contra COVID-19 na Zona Rural, a equipe de imunização estará nesta quarta-feira (15), na ESF Fazenda Córrego Dantas, das 09h às 15h20, aplicando o imunizante contra COVID-19.

Estarão disponíveis vacinas dos três laboratórios (Pfizer, Coronavac e Astrazeneca). As pessoas que ainda não receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19 ou que já atingiram o intervalo indicado de cada imunizante e estão aptos a receber a 2ª ou 3ª dose, também poderão se vacinar.

Além os horários na Zona Rural, a vacinação nas salas de vacina dos bairros, das 08h às 13h e na Urca, das 08h às 17h acontecerá normalmente.

Cronograma:

Quarta (15/12): 9h às 15:20h – ESF Fazenda Córrego Dantas

Quinta (16/12): 9h às 15:20h – ESF Fazenda Lambari

Sexta (17/12): 9h às 15:20h – ESF Fazenda Aparecida

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.