Morango do Amor: a doce febre do momento em Poços

Atualizado em 25 de julho de 2025

🍓 “Morango do Amor” vira sensação em Poços de Caldas

A nova febre entre os apaixonados por doces em Poços de Caldas atende por um nome simples, mas cheio de sabor: morango do amor. Inspirado na tradicional maçã do amor, o doce virou tendência e tem feito sucesso nas redes sociais e, claro, nas docerias da cidade.

Nossa equipe foi até uma doceria no Centro da cidade, onde a procura pelo produto não para. Durante o tempo em que a reportagem esteve no local, diversas pessoas chegaram perguntando pelo famoso morango do amor — algumas ainda nem tinham experimentado, mas estavam movidas pela curiosidade.

“Tenho visto cada vez mais pela internet, então estou à procura, mas está difícil encontrar!”, contou uma das clientes.

A empresária Luciana Barbosa, responsável pelo espaço, conta que o doce se tornou o carro-chefe da loja. “A demanda aumentou muito nos últimos dias. Estamos produzindo mais de 100 unidades diariamente”, afirma.

Ela ainda explica que, por trabalhar com morango orgânico, seu fornecedor já sinalizou dificuldade para atender à alta demanda. “É um produto mais delicado, com produção limitada, e isso acaba impactando”, comenta.

Seja para presentear, compartilhar ou se deliciar, o morango do amor conquistou o coração — e o paladar — dos poços-caldenses.