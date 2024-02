Morre aos 71 anos o Dr. Jorge Osório da Fonseca Aterje

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 29, em São Paulo, Dr. Jorge Osório da Fonseca Aterje, aos 71 anos.

Jorge Aterje era otorrinolaringologista e de acordo com a nota enviada pela Caldense, também atuava como assessor médico do Clube.

Ele estava internado em São Paulo para tratamento de questões de saúde e infelizmente faleceu nesta madrugada.

O corpo chegará em Poços hoje a noite. O velório está previsto para as 19 horas na Capela Municipal, as informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.