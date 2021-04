Morre aos 79 anos a diretora do Brand News, Lurdinha Camillo

Morreu no início da noite desta quarta-feira (28), Lurdinha Camillo, aos 79 anos. A diretora e colunista social do Jornal Brand News lutava há meses contra um câncer que enfrentava.

Lurdinha retratou por 45 anos os eventos mais badalados – com um formato mais voltado para a informação, o comportamento, a crítica social – e assinou crônicas de viagens realizadas pelo mundo. Por seu estilo e credibilidade, já recebeu inúmeros prêmios e homenagens.

Ainda não foi informado a data do velório e sepultamento.

