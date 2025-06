Morre aos 79 anos o jornalista José Carlos Polli, referência da imprensa em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Faleceu nesta terça-feira (17), aos 79 anos, o jornalista José Carlos Polli, um dos nomes mais respeitados e tradicionais da imprensa de Poços de Caldas. Natural de Jundiaí (SP), Polli nasceu em 18 de agosto de 1945 e iniciou sua trajetória profissional muito cedo, aos 10 anos, como dobrador e entregador de jornais.

Embora tenha cogitado seguir a vida religiosa e tentado carreira na Aeronáutica, foi nas artes gráficas e, sobretudo, na imprensa escrita que encontrou sua vocação. Com uma carreira marcada pela dedicação, ética e compromisso com a informação, tornou-se uma figura essencial na comunicação local.

Polli começou sua carreira como linotipista e alcançou a direção de redação do Jornal Mantiqueira. Atuou também no Jornal da Cidade e teve papel fundamental na história da TV Poços. Foi um dos responsáveis por sua criação e o primeiro apresentador do programa Hora da Verdade, no ano de 1990, permanecendo à frente da atração por cerca de seis anos. Além disso, participou de diversos programas da emissora, sendo presença constante como comentarista político em todas as coberturas eleitorais.

Sua experiência e credibilidade o levaram também à vida pública. Foi secretário de Comunicação nas gestões do ex-prefeito Sebastião Navarro, diretor da rádio Libertas e secretário de Turismo na administração de Luiz Antônio Batista.

Nos últimos anos, mesmo longe dos grandes veículos, manteve-se ativo por meio de um blog pessoal, onde analisava os bastidores da política local com olhar crítico, independente e experiente.

Casado, José Carlos Polli deixa a esposa, duas filhas e amigos.

O velório ocorre nesta terça-feira, das 10h às 12h, no Cemitério da Saudade. Após a despedida, o corpo será encaminhado para a cerimônia de cremação.

A equipe da TV Poços manifesta os mais sinceros sentimentos a toda a família, amigos e colegas de imprensa.