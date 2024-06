Morre aos 81 anos o Sensei Mitsuisha Matsuo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Faleceu neste domingo, 23 de junho, aos 81 anos, o Sensei Mitsuisha Matsuo. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, o Clube de Judô de Poços prestou uma homenagem ao mestre, destacando sua dedicação ao ensino do judô com maestria e paixão. Matsuo inspirou inúmeras gerações de alunos com sua sabedoria e disciplina, deixando uma marca indelével no clube. Seu compromisso com o desenvolvimento pessoal e físico dos alunos foi uma característica marcante de sua trajetória.

Natural de Tóquio, Japão, Mitsuisha Matsuo mudou-se para o Brasil na década de 1960 para trabalhar com agronomia. No entanto, foi no judô que encontrou sua verdadeira vocação, profissionalizando-se na arte marcial e, desde 1982, dedicando-se integralmente ao ensino dos princípios e fundamentos do “caminho suave”. Reconhecido como um dos mais renomados professores de judô no país, Matsuo tornou-se uma figura proeminente no cenário nacional da modalidade.

O velório está sendo realizado nesta segunda-feira (24) no Velório Municipal de Poços de Caldas. O sepultamento ocorrerá às 16h30 no Cemitério Parque.