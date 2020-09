Morre jovem vítima de acidente de trânsito em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Isaque Ribeiro morreu na manhã desta quinta-feira (03) após 27 dias internado na Santa Casa

Alice Dionisio | 12h30

O jovem de 21 anos, Isaque das Mercês Medina Ribeiro, morreu na manhã desta quinta-feira (03), após sofrer um acidente de trânsito no dia 8 de agosto. Ele deu entrada na Santa Casa com traumatismo craniano e estava internado com politraumatismo, ou seja, com mais de uma lesão em duas ou mais partes do corpo.

Acidente

Isaque estava na garupa de uma moto, que foi atingida por um carro, na noite do dia 8 de agosto. O motorista passou no semáforo vermelho, no cruzamento da rua Junqueiras com a rua Paraná, no centro de Poços. Com a força da batida, o motociclista Antônio Cajado da Silva, de 20 anos e Isaque caíram ao chão.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo olhou para uma das vítimas e em seguida, fugiu do local sem prestar socorro. Uma enfermeira ajudou os jovens no primeiro atendimento. O Samu foi acionado e socorreu os jovens para a Santa Casa. A Perícia da Polícia Civil também foi acionada.