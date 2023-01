Morre o médico Victor Augusto Cardillo

O médico Victor Augusto Cardillo, um dos profissionais mais queridos e conceituados da cidade, faleceu nesta sexta-feira, (30,) aos 88 anos, em Poços de Caldas, de causas naturais.

O doutor Victor Augusto atendeu na Santa Casa de Poços de Caldase e em seu onsultório durante 62 anos, nas áreas de

ginecologia e obstetrícia.

“Com muita tristeza, a Santa Casa de Poços de Caldas se despede do Dr. Victor Augusto Cardillo. Um dos nossos médicos mais queridos. Dr. Victor dedicou 62 anos de sua vida à Medicina aqui em Poços, exercida com excelência tanto em seu

consultório, quanto na Santa Casa. São inúmeras as crianças poços-caldenses nascidas através de seus cuidados. Apaixonado pela profissão, trabalhou até seu último dia de vida. Hoje prestamos nossas homenagens a esse grande médico e ser humano”, disse o hospital em nota oficial.

O corpo será cremado em Limeira-SP

Beatriz Aquino

