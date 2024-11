Motocicleta é apreendida com escapamento irregular em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 18, por volta das 19h13, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu uma motocicleta durante patrulhamento de rotina. A abordagem ocorreu na Avenida João Pinheiro, onde os policiais flagraram o veículo circulando com o escapamento modificado, em desacordo com a legislação de trânsito, caracterizando descarga livre.

Ao verificarem a documentação do veículo, os militares também constataram que o licenciamento estava vencido, referente ao exercício de 2023. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e o condutor, um jovem de 20 anos, foi orientado quanto às infrações cometidas.

ALCO – 29° BPM

