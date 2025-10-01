Motocicleta furtada é localizada abandonada em Poços

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, durante patrulhamento pela Rua Maracanã, policiais militares encontraram uma motocicleta abandonada, sem placa de identificação. Após consulta ao sistema, foi verificado que se tratava de uma Yamaha XTZ 250 Lander, ano/modelo 2025, licenciada em Poços de Caldas.

O veículo havia sido furtado no dia 27 de setembro e constava com sinalização de roubo/furto. Diante da situação, a motocicleta foi recolhida pelo guincho de plantão e encaminhada ao pátio credenciado, de onde deverá ser restituída ao proprietário após os trâmites legais conduzidos pela Polícia Civil.