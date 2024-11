Motocicleta furtada é recuperada em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou uma motocicleta furtada. Por volta das 00h54, a corporação foi acionada por uma mulher, de 32 anos, que relatou ter encontrado o veículo no Bairro Santa Teresa. Ao consultar a placa da motocicleta, os policiais confirmaram que se tratava de um modelo furtado no dia 26 de novembro.

A solicitante explicou que havia adquirido a motocicleta, mas foi informada por amigos sobre seu roubo e posterior localização em um matagal nas proximidades de sua residência. A motocicleta foi apreendida e, agora, segue para as providências legais.

ALCO – 29° BPM

