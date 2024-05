Motocicleta roubada é encontrada e suspeitos são detidos por receptação e tráfico de entorpecentes em Poços de Caldas

Uma operação da Polícia Militar de Poços de Caldas, realizada na tarde de ontem, 03, resultou na recuperação de uma motocicleta Honda de cor preta, com placa de São Paulo, que havia sido reportada como roubada. O incidente ocorreu durante um patrulhamento de rotina na rua Maracanã, zona leste da cidade.

Durante a abordagem, os policiais flagraram um indivíduo de 24 anos conduzindo o veículo em questão. Ao perceber a presença das autoridades, o condutor tentou empreender fuga, mas foi interceptado pela equipe policial. Em seguida, dois suspeitos foram identificados tentando escapar pelos fundos de uma residência, porém foram capturados pelas forças policiais.

Além da recuperação da motocicleta, durante a operação foram encontrados diversos itens ilícitos no local, incluindo drogas, um celular e dinheiro em espécie. O segundo indivíduo, de 21 anos, assumiu a posse dos materiais apreendidos e alegou ter adquirido a motocicleta através de uma transação realizada nas redes sociais.

Os suspeitos foram detidos pelas autoridades policiais, sendo posteriormente encaminhados para atendimento médico e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

