Motociclista é preso após manobras perigosas e irregularidades em Poços de Caldas

Durante uma operação de trânsito realizada na tarde de ontem, 17, pela Polícia Militar em conjunto com agentes do DEMUTRAN na Avenida João Pinheiro, um motociclista de 25 anos foi preso após realizar manobras perigosas. Os policiais e agentes ouviram um alto ruído proveniente de uma motocicleta amarela, que trafegava pela calçada e na contramão de direção.

Ao darem ordem de parada, o condutor tentou fugir de forma brusca, mas perdeu o equilíbrio ao sair do passeio e caiu. Ele foi detido logo em seguida. O motociclista, que é inabilitado, estava conduzindo uma moto com diversas irregularidades, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e as normas do CONTRAN.

Entre as irregularidades encontradas, estavam o escapamento alterado, produzindo o efeito de descarga aberta, a rabeta cortada, a placa traseira deformada, a carenagem traseira quebrada e retrovisores fora das especificações exigidas, o que representava risco à segurança no trânsito. Diante das condições irregulares, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado.